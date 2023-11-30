На Чемпионат России по кикбоксингу приехали делегации из 54 регионов страны

В Перми открылся Чемпионат России по кикбоксингу. Участие в нем принимают спортсмены со всей страны. В спорткомплексе Сухарева дан старт Чемпионату России по кикбоксингу. Такой представительный парад участников краевая столица видит впервые: с флагами делегации из 54 регионов страны. Эдуард Аветисян, президент Федерации кикбоксинга Пермского края: "Это первый Чемпионат России, который проводится по всем шести дисциплинам. Поэтому, я думаю, что это будут бои сильнейших кикбоксёров страны".И только победа даёт право на место в сборной России. За него готовы сражаться более 600 спортсменов.Владимир Филатов, генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России: "Такого уровня соревнования, с такими статусными спортсменами, которые принимают участие на этом чемпионате, призывает к тому, чтобы кикбоксинг развивался, тиражировался и популяризировался".От Пермского края выступят 45 бойцов. Самый титулованный - заслуженный мастер спорта, соликамец Сергей Пономарёв. Боец профессиональной команды «URAL KALI FIGTER» на радость зрителям на равных с любителями пройдёт весь отборочный цикл в категории «К1».Сергей Пономарёв, заслуженный мастер спорта (г. Соликамск): "Домашний чемпионат. Очень-очень хотелось выступить на родной земле. Порадовать своих болельщиков и принести медали в команду Пермского края".Спортивный марафон проходит при поддержке Правительства Пермского края, компаний «Уралкалий» и «Уралхим» в рамках событийной программы 300-летнего юбилея Перми.Так, чтобы на трёх рингах и трёх татами бои шли одновременно, пермские зрители видят впервые. И делать они это могут совершенно бесплатно вплоть до 1 декабря, когда состоятся финальные поединки. Ну, а гала-бои и церемония закрытия турнира пройдут 2 декабря.