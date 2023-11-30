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В Прикамье начала работу Палата депутатов ЛДПР
Также в рамках заседания состоялось первое организационное собрание Палаты депутатов. Новый орган был создан во всех субъектах РФ по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Палата призвана стать площадкой для взаимодействия с экспертами, общественными объединениями и лидерами мнений. Кроме того, депутаты обсудили итоги работы фракции за прошедшие 9 месяцев. Это и поддержка участников СВО и их семей, улучшение качества питания в школах, вопросы ЖКХ, благоустройства и другие важные темы.Алексей Золотарёв, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Наверно, самым важным документом было это своевременная помощь в связи со сложными ситуациями для предприятий и предпринимателей, в этом году точно также была дополнительная помощь, дополнительная программа мероприятий, в которой они нуждались".
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