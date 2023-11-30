Депутаты рассмотрят проект краевого бюджета во втором чтении

Проект бюджета во втором чтении депутаты краевого парламента рассмотрят на пленарном заседании. При доработке документа профильный комитет рассмотрел более полусотни поправок. Так, предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию Березников и Соликамска. Дополнительно на это планируется направить 435 млн рублей. На 92 миллиона увеличены расходы на выплату ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. Кроме этого, вносятся поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части реализации дополнительных гарантий на имущество и жилье.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «В целом, доработка проекта закона лишь усилила социальную составляющую бюджета Прикамья. Это имело принципиальное значение. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, социальных выплат. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента РФ. В непростых экономических условиях региону удалось заложить средства на развитие: на крупные инвестиционные проекты, инфраструктурные объекты и решение вопросов местного значения».