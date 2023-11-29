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Фестиваль "Золотая Маска" знакомит пермяков с лучшими образцами современного сценического искусства
Ольга Арзамасцева: "Сюжет очень напоминает мою жизнь, поэтому я хочу посмотреть. Да, конечно, вся в предвкушении, я очень рада, что смогла попасть, потому что в Петербурге, мне говорит подруга, невозможно было купить билеты. А мне повезло в Перми".Спектакль Юрия Бутусова посвящен актуальной теме взаимоотношений поколений: юношеский максимализм и бунт на фоне ухода отца из семьи уже становится не обычной бытовой драмой, а внутренней катастрофой для всех героев.
Денис Баландин, актёр Российского академического Молодежного театра: "Главная проблематика — как в сегодняшних обстоятельствах выжить, сохранить любовь, доверие, и как никогда не терять интерес к этой жизни".
Спектакль показывают в рамках фестиваля «Золотая Маска в Перми».
Любой спектакль, словно пазл, складывается из различных деталей. В этом театральном фестивале постановок много, но объединяет их одно — "Золотая Маска".
Одноимённой Национальной театральной премией отмечены спектакли, которые сегодня в афише. Это шесть постановок из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска
Наталья Килунина, пресс-секретарь Пермского академического Театра-Театра: "Это действительно образцы высокого театрального искусства. Очень здорово, что пермяки смогли с ними познакомиться в рамках такой длительной программы, выбрать для себя один спектакль или посетить все шесть, я знаю, что такие зрители тоже есть, и получить новые зрительские впечатления, получить новые открытия от режиссерских или актерских работ, обогатиться в культурном плане и получить незабываемые впечатления от этих спектаклей".
Фестиваль «Золотая Маска в Перми» выходит на финишную прямую, завершится он также московской постановкой от Российского академического Молодежного театра. Спектакль «Душа моя Павел» покажут на сцене « Театра-Театра» 1 декабря.
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