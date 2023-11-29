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Информацию о закрытии Ботанического сада прокомментировало руководство ПГНИУ
«Я лично и всё сообщество университета не допустит закрытия Ботанического сада. Ботанический сад — это жемчужина кампуса ПГНИУ, любимое место пермяков. Здесь собрана уникальная коллекция краснокнижных растений, которой гордятся учёные Первого на Урале. Уничтожение этой коллекции недопустимо. Университет и компании-партнёры занимаются развитием сада, созданием новых объектов благоустройства и улучшением инфраструктуры», - отметил Игорь Германов и.о. ректора ПГНИУ.
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