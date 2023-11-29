Пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

В России проходит неделя борьбы со СПИДом. В Перми 1 декабря с 12-00 до 17-00 часов в ТРК «Колизей Атриум» будет проводится бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пермяки и гости города могут узнать свой ВИЧ-статус, задать экспертам вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Аналогичные мероприятия пройдут в медицинских организациях всех административных территорий Пермского края.Как сообщили в краевом Минздраве, в Пермском крае за все годы регистрации было выявлено более 47 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них 15 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей Прикамья уже умерли, и в настоящее время 32 тысячи живут с ВИЧ. Лидерами по пораженности населения ВИЧ-инфекцией являются Краснокамский, Березниковский и Лысьвенский городские округа. ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путём. Таким путем заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем, при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путём, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.