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Пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Как сообщили в краевом Минздраве, в Пермском крае за все годы регистрации было выявлено более 47 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них 15 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей Прикамья уже умерли, и в настоящее время 32 тысячи живут с ВИЧ. Лидерами по пораженности населения ВИЧ-инфекцией являются Краснокамский, Березниковский и Лысьвенский городские округа. ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путём. Таким путем заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем, при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путём, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.
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