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На ул. Маяковского стартовал снос четырех ветхих домов
Всего на ул. Маяковского будут снесены 4 дома: № 24, 26, 32, 34 - в рамках дополнительной программы. Срок исполнения работ - 16 декабря. В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что дома расположены вблизи социально значимых объектов, что делает задачу по их сносу первоочередной.Подробности выяснял Руслан Пепеляев.
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