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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега.
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