В налоговых инспекциях Прикамья пройдут «Дни открытых дверей»

Во всех налоговых инспекциях Пермского края 30 ноября и 1 декабря пройдут «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц по вопросам уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, за 2022 год. В эти дни инспекции будут работать с 9:00 до 20:00 часов.Напомним, налогоплательщикам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, объект незавершенного строительства, земельный участок, транспортное средство, предстоит не позднее 1 декабря уплатить имущественные налоги за 2022 год."Начисления налога уже отразились у всех пользователей «Личного кабинета налогоплательщика». Зайти в личный кабинет налогоплательщика, чтобы просмотреть и оплатить исчисленные налоги можно не только с логином и паролем, полученном в налоговой инспекции или МФЦ, но и с логином и паролем (подтвержденной учетной записью) от портала Госуслуг. Одно из новшеств 2023 года – пользователи Портала государственных и муниципальных услуг могут получать налоговое уведомление непосредственно в данном сервисе. Подробную консультацию можно будет получить как раз в налоговых органах", - сообщили в пресс-службе УФНС по Пермскому краю.В рамках мероприятия посетителей также проинформируют:• о получении налоговых льгот по имущественным налогам;• о наличии (отсутствии) обязанности по уплате имущественных налогов;• о исчислении и сроке уплаты имущественных налогов и НДФЛ;• о наличии (отсутствии) задолженности по налогам.Специалисты налоговых органов также расскажут о различных вариантах дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, познакомят с возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и порядком получения налоговых уведомлений через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).