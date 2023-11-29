← В Соликамске прошли соревнования по сплачиванию трудовых коллективов
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега →
В налоговых инспекциях Прикамья пройдут «Дни открытых дверей»
Напомним, налогоплательщикам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, объект незавершенного строительства, земельный участок, транспортное средство, предстоит не позднее 1 декабря уплатить имущественные налоги за 2022 год.
"Начисления налога уже отразились у всех пользователей «Личного кабинета налогоплательщика». Зайти в личный кабинет налогоплательщика, чтобы просмотреть и оплатить исчисленные налоги можно не только с логином и паролем, полученном в налоговой инспекции или МФЦ, но и с логином и паролем (подтвержденной учетной записью) от портала Госуслуг. Одно из новшеств 2023 года – пользователи Портала государственных и муниципальных услуг могут получать налоговое уведомление непосредственно в данном сервисе. Подробную консультацию можно будет получить как раз в налоговых органах", - сообщили в пресс-службе УФНС по Пермскому краю.
В рамках мероприятия посетителей также проинформируют:
• о получении налоговых льгот по имущественным налогам;
• о наличии (отсутствии) обязанности по уплате имущественных налогов;
• о исчислении и сроке уплаты имущественных налогов и НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по налогам.
Специалисты налоговых органов также расскажут о различных вариантах дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, познакомят с возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и порядком получения налоговых уведомлений через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соликамске прошли соревнования по сплачиванию трудовых коллективов
В фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» готовятся к Новому году
В Прикамье ухудшается погода
В Планетарии рассказали о вероятности возникновения северного сияния над Прикамьем
В сквере Олега Новосёлова устраняли последствия коммунальной аварии
День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия»
За неделю доверчивые пермяки перевели мошенникам 11 млн рублей
"Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России
В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области
В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"
Добавить комментарий: