В Соликамске прошли соревнования по сплачиванию трудовых коллективов. Приурочили их к открытию молодежного центра в рамках проекта «Регион для молодых».Четыре команды, в каждой по 8 человек, которые должны показать работу командную. Это поможет пройти все испытания. Участники - молодые представители крупных промышленных предприятий Соликамска.На площадке 10 станций. Участникам предстоит проявить смекалку, прыгать на мячах, сбить железные банки, заплести большую косичку, пронести с помощью палочек огромные роллы, примерить гигантские ботинки и даже побывать в роли «белки в колесе». Все на скорость.Здесь важно не только сделать все быстрее всех, но и пройти испытания правильно. За каждую ошибку плюс 10 штрафных секунд.Сегодняшние соревнования приурочили к открытию центра молодежного тимбилдинга в рамках проекта «Регион для молодых»Анастасия Чащихина, директор МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска»: "Это очень классная вещь, о которой мы мечтали очень давно, потому что командообразование у любых молодежек - важная составляющая в работе с коллективом".Центр тимбилдинга будет действовать на постоянной основе. Пользоваться им смогут и школьники, и работающая молодежь бесплатно. Ну, а сегодняшние соревнования - финальная точка череды мероприятий, которые прошли в этом году в раках «Региона для молодых».Евгений Самоуков, глава администрации Соликамского округа: "Мы видим, что за период действия программы, молодежь и все движение сдвинулось в положительную динамику. Яркие события, которые проходили, сплотили и объединили молодежь".Такую практику в Соликамске обещают продолжать. Самая приятная часть любых соревнований - награждение. Впрочем, проигравших сегодня нет. Самое важное - яркие эмоции.