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В фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» готовятся к Новому году
Анастасия Вяткина: "Мы понимали, что наших парней ждут очень тяжелые условия. И нам пришлось объединиться, чтобы парням было бы как-то немножечко попроще на фронте. То есть мы выражаем свою гражданскую позицию".
В Краснокамске удалось создать полноценную волонтерскую сеть, где помогают не только родственники военнослужащих, но и просто неравнодушные люди.
На фронте важна каждая мелочь, и помощь принимается любая. У волонтеров есть даже свой фирменный скотч - «Для крутых парней». Такую посылку уже точно ни с чем не перепутаешь.
Помощь сегодня нужна не только бойцам, но и тем, кто остался в тылу.
Небольшие подарки сегодня получают все, кто обращается в фонд «Защитники Отечества» и центры поддержки «Помощь здесь». Уже готовятся к Новому году. Поддержка не всегда бывает материальной. С начала года обработали порядка 12 тысяч самых разных обращений: от просьбы устроить ребенка в детский сад до приобретения запаса дров на зиму.
Ирина Ермакова координатор проекта «Помощь здесь», председатель ПРОО «НАСМНОГО»: "Задача координаторов, задача нашего центра поддержка «Помощь здесь» - создать такую правильную навигацию, при которой каждое обращение будет отработано".
Такие проекты, как фотовыставка «Жены героев», помогают ждать и держаться. Анастасия Вяткина испробовала на себе. А централизованные гуманитарные грузы регулярно отправляют каждые 2-3 недели.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В очередной раз прикамцы показывают, что они неравнодушные люди и всячески помогают всем тем, кто стоит на защите Родины, и тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию".
Следующую персональную посылку для мужа и его сослуживцев Анастасия планирует отправить в начале декабря. Кроме всех пожеланий, сверху обязательно обещают добавить еще и ароматных мандаринов.
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