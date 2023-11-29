В фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» готовятся к Новому году

В фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» начали подготовку к Новому году. Речь о подарках для бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей.Тяжелые коробки с продуктами Анастасия перекладывает с улыбкой на лице. Муж на СВО уже год и за это время пришлось многому научиться. На фронте он командует ротой, где большинство бойцов из Пермского края. Так что личные заказы здесь принимают напрямую.Анастасия Вяткина: "Мы понимали, что наших парней ждут очень тяжелые условия. И нам пришлось объединиться, чтобы парням было бы как-то немножечко попроще на фронте. То есть мы выражаем свою гражданскую позицию".В Краснокамске удалось создать полноценную волонтерскую сеть, где помогают не только родственники военнослужащих, но и просто неравнодушные люди.На фронте важна каждая мелочь, и помощь принимается любая. У волонтеров есть даже свой фирменный скотч - «Для крутых парней». Такую посылку уже точно ни с чем не перепутаешь.Помощь сегодня нужна не только бойцам, но и тем, кто остался в тылу.Небольшие подарки сегодня получают все, кто обращается в фонд «Защитники Отечества» и центры поддержки «Помощь здесь». Уже готовятся к Новому году. Поддержка не всегда бывает материальной. С начала года обработали порядка 12 тысяч самых разных обращений: от просьбы устроить ребенка в детский сад до приобретения запаса дров на зиму.Ирина Ермакова координатор проекта «Помощь здесь», председатель ПРОО «НАСМНОГО»: "Задача координаторов, задача нашего центра поддержка «Помощь здесь» - создать такую правильную навигацию, при которой каждое обращение будет отработано".Такие проекты, как фотовыставка «Жены героев», помогают ждать и держаться. Анастасия Вяткина испробовала на себе. А централизованные гуманитарные грузы регулярно отправляют каждые 2-3 недели.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В очередной раз прикамцы показывают, что они неравнодушные люди и всячески помогают всем тем, кто стоит на защите Родины, и тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию".Следующую персональную посылку для мужа и его сослуживцев Анастасия планирует отправить в начале декабря. Кроме всех пожеланий, сверху обязательно обещают добавить еще и ароматных мандаринов.