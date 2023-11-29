В сквере Олега Новосёлова устраняли последствия коммунальной аварии

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По данным диспетчерской службы «Новогор-Прикамья», сообщение об утечке поступило вечером 27 ноября. После обследования участка чугунного водопровода диаметром 300 миллиметров была отключена вода в административном здании на Хохрякова, 15. Жилых домов проблема не коснулась.
Сколько времени будут идти ремонтно-восстановительные работы, неизвестно, так же как и причина порыва. От комментариев в «Новогоре» отказались.
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