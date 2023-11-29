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День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия»
Поют и танцуют все. В хоре даже роботы.
Арди — младший брат пермского Промобота и гигантский шаг на пути к созданию полноценного человекоподобного робота.
Стенд Пермского края на международной выставке-форуме Россия представляют именитые люди.
Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка: "Прекрасный стенд, на который я приглашаю людей, которые, наверное, даже понятия не имеют, что в Перми делают такие удивительные штуки".
День Пермского края проходит в восьми локациях ВДНХ. Это культурные, образовательные и деловые события. О достижениях Прикамья за последние шесть лет рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край - это уникальный регион, это уникальные традиции, история, культура, это уникальное образование, это уникальная промышленность".
После глава региона презентовал проект «Пермский край на связи!» - он о том, чтобы ребята из Перми, уехавшие учиться в другие регионы, не забывали, что их ждут обратно. Впрочем, уже состоявшиеся в жизни уроженцы Прикамья, посетив стенд родного региона, призадумались. В деловой части программы много встреч. В том числе с российскими студотрядами. Тема — межвузовский кампус в Перми.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Благодаря поддержке администрации президента, самого Владимира Владимировича, правительства РФ, Пермский край заслужил и получил возможность реализации этого проекта. Мы подписали буквально недавно, буквально сейчас — соглашение со студенческими отрядами, где определили для себя участие ребят, студентов в строительстве этого объекта".
В преддверии дня Пермского края в центре Перми открылся новый арт-объект. На экране, скрытом за дверью, можно увидеть презентационные ролики о регионе. Все и обо всем — кратко и доступно. Будет полезно гостям города, да и не только.
А в Москве экспозиция Пермский край в рамках выставки «Россия» проработает до апреля и будет знакомить всех желающих с историей, культурой, настоящим и будущим Прикамья.
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