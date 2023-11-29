В Планетарии рассказали о вероятности возникновения северного сияния над Прикамьем
По словам специалистов, ранее с восточного края диска звезды вышло сразу девять групп пятен и две из них показывают высокую вероятность мощных вспышек, а вот небо, судя по прогнозу, будет затянуто облаками. В начале месяца жители Пермского края из-за сильнейшей геомагнитной бури могли наблюдать за уникальным природным явлением. На этот раз, видимо, придется довольствоваться сообщениями из других регионов.
Виталий Францев, лектор Пермского планетария: "В начале ноября такое явление произошло. Была самая сильная вспышка за 12 лет периода активности. Сейчас прогнозируется слабая магнитная буря 30 ноября. Вероятность 25%, что она произойдет. В астрономии это достаточно большой шанс вероятности".
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