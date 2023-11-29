За неделю доверчивые пермяки перевели мошенникам 11 млн рублей

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Прикамья и похищают их денежные средства под предлогом перевода на так называемые «резервные счета».Аферисты работают по обычной схеме, - сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Звонят жертвам по телефону, выдают себя за сотрудников банка и рассказывают, что неизвестные лица пытаются получить кредиты на их имя. Чтобы защитить свои денежные средства, мошенники предлагают гражданам перевести их на «резервные счета». Подчиняясь указаниям злоумышленников, пострадавшие снимают все свои сбережения, оформляют кредиты и затем переводят все деньги на указанные мошенниками банковские карты.За последнюю неделю таким атакам подверглись 16 жителей региона разных возрастов. В общей сложности они перевели мошенникам около 11 млн рублей. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.В полиции напоминают, что понятия «резервный счёт» или «безопасный счёт» не существует в сфере банковских услуг, и это всего лишь уловка мошенников. Граждан призывают быть внимательными и не совершать финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону или интернету.