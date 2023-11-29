Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← "Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России

День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия» →

За неделю доверчивые пермяки перевели мошенникам 11 млн рублей

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Прикамья и похищают их денежные средства под предлогом перевода на так называемые «резервные счета».
Аферисты работают по обычной схеме, - сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Звонят жертвам по телефону, выдают себя за сотрудников банка и рассказывают, что неизвестные лица пытаются получить кредиты на их имя. Чтобы защитить свои денежные средства, мошенники предлагают гражданам перевести их на «резервные счета». Подчиняясь указаниям злоумышленников, пострадавшие снимают все свои сбережения, оформляют кредиты и затем переводят все деньги на указанные мошенниками банковские карты.
За последнюю неделю таким атакам подверглись 16 жителей региона разных возрастов. В общей сложности они перевели мошенникам около 11 млн рублей. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.
В полиции напоминают, что понятия «резервный счёт» или «безопасный счёт» не существует в сфере банковских услуг, и это всего лишь уловка мошенников. Граждан призывают быть внимательными и не совершать финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону или интернету.

Опубликовано: 29.11.2023 в 08:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

"Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России

В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области

В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"

Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"

В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского

Непогода продолжает испытывать службы пермского аэропорта

В центре Перми скопилась пробка из трамваев

В Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кювет

В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»

В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← "Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России

День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия» →

Обратите внимание

в Перми

В понедельник стартует очередной этап гидравлических испытаний
С 31 июля стартует очередной этап гидравлических испытаний, в том числе, в микрорайоне Новый Крым, посёлке Леваневского, а также центральной части краевой столицы. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине. В случае, если после проведения всех работ горячая вода в вашем доме так и не появилась, следует обратиться в обслуживающую организацию или напрямую позвонить в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
28.07.2023 в 15:30

Метки: в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

В России

«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
04.10.2023 в 16:22

Метки: СМИ, Культура, Общество, В России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет. Пермский марафон пройдет 2-3 сентября. Регистрация проходит на russiarunning.com.
19.07.2023 в 11:50

Метки: Спорт, Общество, В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

В Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу №7В Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу №7

В Перми вводится режим ЧС в отношении дома на улице Циолковского, 17В Перми вводится режим ЧС в отношении дома на улице Циолковского, 17

В Перми в электробусах заработает система адресного открытия дверейВ Перми в электробусах заработает система адресного открытия дверей

В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаковВ Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков

В Перми усилен контроль за содержанием дворовых территорийВ Перми усилен контроль за содержанием дворовых территорий

На ул. Встречной произошло лобовое столкновениеНа ул. Встречной произошло лобовое столкновение

В Перми с мостового пешеходного перехода на автомобиль рухнул снегВ Перми с мостового пешеходного перехода на автомобиль рухнул снег

Стартовал VIII Пермский инженерно-промышленный форумСтартовал VIII Пермский инженерно-промышленный форум

Власти Перми назвали размер вознаграждения за содействие в выявлении нелегальных граффитистовВласти Перми назвали размер вознаграждения за содействие в выявлении нелегальных граффитистов

Площадь Восстания в Перми утонула в лужахПлощадь Восстания в Перми утонула в лужах

В ПГНИУ проходят "Бадеровские чтения"

Пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧПермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Фестиваль "Золотая Маска" знакомит пермяков с лучшими образцами современного сценического искусстваФестиваль "Золотая Маска" знакомит пермяков с лучшими образцами современного сценического искусства

Информацию о закрытии Ботанического сада прокомментировало руководство ПГНИУИнформацию о закрытии Ботанического сада прокомментировало руководство ПГНИУ

На ул. Маяковского стартовал снос четырех ветхих домовНа ул. Маяковского стартовал снос четырех ветхих домов

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снегаВ Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега

В налоговых инспекциях Прикамья пройдут «Дни открытых дверей»В налоговых инспекциях Прикамья пройдут «Дни открытых дверей»

В Соликамске прошли соревнования по сплачиванию трудовых коллективовВ Соликамске прошли соревнования по сплачиванию трудовых коллективов

В фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» готовятся к Новому годуВ фонде «Защитники Отечества» и центрах поддержки «Помощь здесь» готовятся к Новому году

В Прикамье ухудшается погодаВ Прикамье ухудшается погода

В Планетарии рассказали о вероятности возникновения северного сияния над ПрикамьемВ Планетарии рассказали о вероятности возникновения северного сияния над Прикамьем

В сквере Олега Новосёлова устраняли последствия коммунальной аварииВ сквере Олега Новосёлова устраняли последствия коммунальной аварии

День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия»День Пермского края состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия»

За неделю доверчивые пермяки перевели мошенникам 11 млн рублейЗа неделю доверчивые пермяки перевели мошенникам 11 млн рублей

"Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России"Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную