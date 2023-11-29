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"Джаз-лихорадка" соберёт в Перми лучших джазовых исполнителей России
В течение двух дней - 8 и 9 декабря - выступят коллективы из Москвы, Новосибирска, Ижевска, Перми. В основе программы — женский джазовый вокал. Главной концертной площадкой станет культурное пространство «Часовой завод», а вечером гостей будут ждать в джаз-клубе «Хрустальный лев».
Хедлайнерами фестиваля выступят «Лютый джаз-бэнд» (Москва) и певица Варвара Убель, которой будут аккомпанировать легендарное трио знаменитого барабанщика Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и талантливая джазовая певица Наталья Бутман.
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