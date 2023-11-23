В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, на станции "Пермь-2" к приезду состава дежурили представители краевого Минздрава и Минсоцразвития, автомобиль скорой. За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на обследование в больницу.Напомним, накануне на перегоне "Бряндино - Тиинск" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива, который оказался на путях впереди движущегося состава. На месте медицинская помощь была оказана 25 пассажирам. Спустя несколько часов после ЧП, был заменен локомотив поезда и он продолжил движение по маршруту.По предварительной информации, причиной аварии мог стать ложный сигнал о свободных путях. Кроме того, ряд СМИ сообщил, что дежурная, отвечавшая за безопасное движение поездов на данном участке, была пьяна. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).