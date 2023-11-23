В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"

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В центре сюжета — хорошо знакомые любознательные герои: Кеша, Тучка, Лисичка, крот Валя, еноты-близнецы Саня и Соня и цыплёнок Цыпа. Друзья живут в крохотном игрушечном городке, где всё выглядит нарядным и весёлым. В каждой серии они выходят из своих игрушечных домиков, расположенных вокруг детской площадки, и с увлечением играют. В процессе с ними происходят различные приключения.
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