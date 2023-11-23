Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"

← В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского
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← В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского
В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения" →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области
В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"
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В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского
Непогода продолжает испытывать службы пермского аэропорта
В центре Перми скопилась пробка из трамваев
В Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кювет
В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»
В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института
Губернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусов
В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение
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