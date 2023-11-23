В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского

В Перми введён режим чрезвычайной ситуации в отношении домов на улице Карпинского, 56 и 58. Он связан с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания.В ходе обследования дома на Карпинского, 56 были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, в местах общего пользования следы протечек, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий, наличие плесени на внутренних стенах, многочисленные щели, пробоины в кровле. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в доме по улице Карпинского, 56 всё ещё проживают люди, поэтому оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по адресу: улица Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная» по улице 9 Мая, 21. Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.В доме по улице Карпинского, 58 на данный момент никто не проживает, однако его внезапное обрушение может предоставлять угрозу для прохожих. В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.Двухэтажный дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы дом не вошёл. В управлении жилищных отношений администрации Перми уточнили, что на сегодняшний день 12 жителям аварийного дома предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.