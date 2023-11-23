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В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского
В ходе обследования дома на Карпинского, 56 были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, в местах общего пользования следы протечек, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий, наличие плесени на внутренних стенах, многочисленные щели, пробоины в кровле. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в доме по улице Карпинского, 56 всё ещё проживают люди, поэтому оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по адресу: улица Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная» по улице 9 Мая, 21. Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.
В доме по улице Карпинского, 58 на данный момент никто не проживает, однако его внезапное обрушение может предоставлять угрозу для прохожих. В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.
Двухэтажный дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы дом не вошёл. В управлении жилищных отношений администрации Перми уточнили, что на сегодняшний день 12 жителям аварийного дома предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.
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