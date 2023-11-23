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Непогода продолжает испытывать службы пермского аэропорта
"Аэропорт Большое Савино приостановил обслуживание рейсов сначала до 12 часов, а впоследствии еще несколько раз продлевал ограничение в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За это время ушли на запасные аэродромы рейсы из Москвы и Пхукета, они перенаправлены в Кольцово, рейс из Минска приземлился в Нижнем Новгороде, рейс из Сочи совершил посадку в Уфе. На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов, в том числе и те, которые ушли на запасные аэродромы. Ожидается прибытие с отставанием от расписания рейсов из Минска, Самары, Нижнего Новгорода. С задержками на вылет будут отправлены рейсы в Барнаул, Нижний Новгород, Казань и Минск. Погодные условия продолжают испытывать все службы аэропорта. Сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Аэродром обрабатывается противогололедными реагентами, вся необходимая спецтехника задействована в приведение полосы в нормативное состояние. С пассажирами задержанных рейсов продолжают работать представители авиакомпаний", - рассказал Евгений Кузнецов, пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь".
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