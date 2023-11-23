В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В предстоящие выходные запланированы работы с отключением воды в трех микрорайонах Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании "Новогор-Прикамье".В микрорайоне Висим отключение воды пройдет с 10:00 25 ноября до 10:00 26 ноября для того, чтобы подключить к централизованной системе водоснабжения вновь построенный водопровод диаметром 160 мм. Водопровод строится по заказу муниципального предприятия «Пермводоканал» в рамках городской программы по реконструкции водопроводных сетей в микрорайоне Висим. Уже проложено 9 км 500 м трубопровода и сделано 185 колодцев. Это очередной, но не последний этап строительства, после завершения которого будет обеспечено бесперебойное снабжение холодной водой жителей микрорайона Висим.Адреса домов, которые останутся без воды:• Алексеевская, 48, 50• Артинская, 1• Борчаниновская, 2, 28• Володарского, 2• Восстания, 10, 11, 112, 11а, 12, 124а, 13, 14, 160, 71, 8, 93• Егоршинская, 23• Еланская, 24• Зенкова, 1, 4, 4а, 6, 8• Красногвардейская, 1, 2, 27, 4, 42, 5, 7, 7/1, 7/2• Кузнецова, 31• Лбова, 1• Лузенина, 12, 2• Нагорная, 1• Партизанская, 10• Пигасовская, 1• Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7• Пролетарская, 103, 119• Республиканская, 12, 58, 60• Свободы, 13, 15, 2, 21, 21а• Сельскохозяйственная, 1б, 25• Сухоложская, 6• Сухоложский 1-й, 1• Сухоложский 2-й, 5• Урицкого, 1Также в субботу, 25 ноября, с 09:30 до 21:30 запланированы ремонтные работы на магистральном водоводе, подающем воду с Чусовских очистных сооружений в город - без воды останутся микрорайоны Кислотные дачи и Камский.