Губернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусов

Сегодня в Перми начал работу маршрут №81 «ул. Сапфирная - станция Пермь-2». Это первый в Перми автобусный маршрут, полностью обслуживаемый электробусами. Он соединил крупный жилой комплекс «Погода» с центром города."Первые пассажиры уже оценили комфорт электробусов. Сегодня лично проверю этот новый для Прикамья вид общественного транспорта", - сообщил глава региона Дмитрий Махонин.Всего в Пермь поступило 16 электробусов KAMAZ-6282, которые будут обслуживать маршрут №81. Современные машины имеют большую вместимость - до 85 человек. В салоне установлены валидаторы, видеопанели, видеокамеры, есть Wi-Fi, USB-входы. Двери пассажиры будут активировать сами, через кнопку. Заряжать автобусы будут на конечных остановках, где смонтированы зарядные станции. На восполнение батареи уходит всего около 15-20 минут.Напомним, в 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Благодаря участию Прикамья в пилотном проекте 759,4 млн руб. на покупку электротранспорта будет компенсировано из федерального бюджета. Из городского и краевого бюджетов выделено 72,9 млн руб.