Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института →

Губернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусов

Сегодня в Перми начал работу маршрут №81 «ул. Сапфирная - станция Пермь-2». Это первый в Перми автобусный маршрут, полностью обслуживаемый электробусами. Он соединил крупный жилой комплекс «Погода» с центром города.
"Первые пассажиры уже оценили комфорт электробусов. Сегодня лично проверю этот новый для Прикамья вид общественного транспорта", - сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Всего в Пермь поступило 16 электробусов KAMAZ-6282, которые будут обслуживать маршрут №81. Современные машины имеют большую вместимость - до 85 человек. В салоне установлены валидаторы, видеопанели, видеокамеры, есть Wi-Fi, USB-входы. Двери пассажиры будут активировать сами, через кнопку. Заряжать автобусы будут на конечных остановках, где смонтированы зарядные станции. На восполнение батареи уходит всего около 15-20 минут.
Напомним, в 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Благодаря участию Прикамья в пилотном проекте 759,4 млн руб. на покупку электротранспорта будет компенсировано из федерального бюджета. Из городского и краевого бюджетов выделено 72,9 млн руб.

Опубликовано: 23.11.2023 в 13:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В Перми открылась ярмарка "Регионы России"

В Прикамье снова обещают сильные снегопады

В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»

Минюст проводит выездной прием в Усть-Качке

В Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домов

Глава Перми встретился со студентами Высшей школы экономики

В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»

В Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контракту

В крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института →

Обратите внимание

в Перми

В понедельник стартует очередной этап гидравлических испытаний
С 31 июля стартует очередной этап гидравлических испытаний, в том числе, в микрорайоне Новый Крым, посёлке Леваневского, а также центральной части краевой столицы. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине. В случае, если после проведения всех работ горячая вода в вашем доме так и не появилась, следует обратиться в обслуживающую организацию или напрямую позвонить в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
28.07.2023 в 15:30

Метки: в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

В России

«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
04.10.2023 в 16:22

Метки: СМИ, Культура, Общество, В России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет. Пермский марафон пройдет 2-3 сентября. Регистрация проходит на russiarunning.com.
19.07.2023 в 11:50

Метки: Спорт, Общество, В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской областиВ Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области

В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"

Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"

В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице КарпинскогоВ Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского

Непогода продолжает испытывать службы пермского аэропортаНепогода продолжает испытывать службы пермского аэропорта

В центре Перми скопилась пробка из трамваев В центре Перми скопилась пробка из трамваев

В Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кюветВ Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кювет

В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»

В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического институтаВ Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института

Губернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусовГубернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусов

В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжениеВ выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В Перми открылась ярмарка "Регионы России"В Перми открылась ярмарка "Регионы России"

В Прикамье снова обещают сильные снегопадыВ Прикамье снова обещают сильные снегопады

В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»

Минюст проводит выездной прием в Усть-КачкеМинюст проводит выездной прием в Усть-Качке

В Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домовВ Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домов

Глава Перми встретился со студентами Высшей школы экономикиГлава Перми встретился со студентами Высшей школы экономики

В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»

В Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контрактуВ Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контракту

В крае планируется оборудовать 12 ледовых переправВ крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ

Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путяхПричиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях

Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условийАэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий

Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршрутуПоезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту

В Перми пробки достигли 10 балловВ Перми пробки достигли 10 баллов

В Коми-Пермяцком театре представили новую настольную игруВ Коми-Пермяцком театре представили новую настольную игру

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную