В Перми открылась ярмарка «Регионы России». Свои товары сюда привезли торговцы с самых разных уголков страны.Выбор коричневой шубки автоледи из эко-меха свидетельствует о том, что пермячки знакомы с модными трендами. Постоянная посетительница ярмарки «Регионы России» Маргарита Романова исходит из соображений практичности.Маргарита Романова: "Я пришла утепляться, покупать продукты в Белорусском магазине, очень вкусные продукты, а такие перчаточки на натуральном меху и натуральная кожа - я могу купить только на ярмарке".С наступлением холодов и обильных снегопадов в Прикамье ярмарка пришлась как нельзя кстати. В одном месте можно приобрести шубы, куртки, головные уборы, обувь.Елена Юсифова, продавец стенда турецкой обуви: "Сейчас идут большие скидки на турецкую обувь. Наша продукция вся из натурального меха внутри, натуральная замша. Подошва очень классная - сгибается и нескользящая".Особого колорита добавит монгольский трикотаж и одежда в стиле Бохо. Много качественной одежды на каждый день для мужчин, женщин и детей. Шика-блеска дать поможет стильная бижутерия и акцентные сумки.Для домашнего уюта посуда, нужные кухонные мелочи, текстиль из белорусского льна. В продуктовом секторе ажиотаж у прилавка с продукцией «Белорусские колбасы».Надежда Трутнева, продавец стенда «Белорусские колбасы»: "Рёбра, например, они копчёные на вишне. Натурального копчения, есть на ольхе копчения, есть на яблоне. Грудинка, допустим, сало домашнее".В изобилии мясные и рыбные деликатесы, вологодское масло, чай, мёд, сухофрукты, орешки в шоколаде и восточные сладости.Оценить весь ассортимент ярмарки «Регионы России» можно в выставочном зале «Империал» в торговом центре «ГиперВиват» до конца недели. Вход свободный.