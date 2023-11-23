В Прикамье снова обещают сильные снегопады

В Перми опять начался снегопад - и вновь неочищенные улицы и пробки. Пока до 18:00 продлены временные ограничения в движении грузового транспорта на федеральных трассах М7 "Волга" и Пермь-Екатеринбург. Только в 05:40 возобновил работу аэропорт Большое Савино. Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Прикамье ожидаются в течение всего дня, в Перми до -7...-10, ночью - до -11. Ветер северный, 2-6 метров в секунду. В течение суток в Пермском крае может выпасть от 6 до 13 мм осадков.
"Сильный снегопад еще будет в ночь на пятницу. В пятницу с уходящим циклоном интенсивность осадков будет резко сокращаться. Днем может оказаться преимущественно без осадков и очень холодно", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра.
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