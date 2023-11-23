В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»

В Перми пытаются закрыть частный приют для животных «Счастливый хвостик». Здесь сейчас находится 27 собак, за ними пока ухаживают волонтеры. А вот жители окрестных домов против такого соседства.Татьяна Ковальчук, волонтёр центра помощи бездомным животным «Счастливый хвостик»: "Просто он большой, когда он лает, все боятся, думают, что он крокодил. Он же не крокодил!"Майки — лишь одна из 27 собак центра помощи бездомным животным «Счастливый хвостик». Только вот судьбу их сейчас счастливой не назовешь. Приют выселяют.Татьяна Ковальчук, волонтёр центра помощи бездомным животным «Счастливый хвостик»: "Я говорю - ну как же насчет гуманности к животным, сейчас они лают, но они все социализированные, они без цепочек, без всего гуляют. Приходит женщина сюда с тремя своими собаками и гуляет с нашими тремя. Мы все лето здесь жили, я весь отпуск здесь провела".Проблемы начались летом, когда скончался директор центра, и собаки остались без него. Жильцы соседних коттеджей начали жаловаться на невыносимый лай и небезопасность.Зинаида Бульбович: "У нас летом мы не можем открыть окно, жара на улице, потому что они жгут там я не знаю, собак дохлых, шкуры. Они лают, могут в три ночи".Земля находится не в собственности, а в аренде уже 7 лет. Сейчас арендодатель расторгает договор. В центр пришло судебное уведомление, согласно которому выселить хвостатых нужно в течение двух недель с момента получения этого письмаСобачий приют находится в лесном массиве, и расстояние до ближайших домов около 100 метров. Через лес можно увидеть, как светятся огни, именно там находятся коттеджи.Тем не менее, люди убеждают, что даже так лай слышно всегда. Более того, собаки бегают здесь везде и, по словам местных, кусаются."Они раздирают кошек. Ни одна кошка, из живущих здесь, уже разодрана. Более того, там большие дома, пятиэтажные, девятиэтажные, там тоже кошки страдают. Цивилизовано должно быть, мы не против собак".Центр «Счастливый хвостик» живет за счет пожертвований. Официального статуса место не имеет. Юристы заявляют, что в такой ситуации нужно смотреть, как по факту используется земельный участок.Даниил Бычин, юрист: "Если мы видим, что назначение участка — индивидуальное жилищное строительство, но на нем как такового строительства нет, а создан приют по содержанию собак, и количество этих собак значительно превышает обычное число домашних питомцев на участке, то, разумеется, что речь идет о приюте и незаконном использовании земельного участка".Найти общий язык с соседями не получается, а найти новое, подходящее под эту деятельность место — сложно, поэтому в таком случае спасти собак зоозащитники могут только раздавая пушистых в добрые руки.