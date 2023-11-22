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Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях
"В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего и предприняты профилактические меры, направленные на усиление транспортной безопасности в целях недопущения таких фактов впредь", - сообщил Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России.
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