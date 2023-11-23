В крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ

Зимой в Пермском крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ. Они должны открыться во второй половине декабря.По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, нынешней осенью уже провалились под лёд и погибли четыре человека, поэтому нелишне напомнить: чтобы переправа считалась готовой к открытию, на ней должен установиться прочный, крепкий и прозрачный лёд. Если лёд молочного цвета или просто мутный, выход на него небезопасен. Толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной.Осмотры и замеры льда должны проводиться не реже одного раза в две недели при низких температурах, одного раза в неделю - при потеплении и двух раз в неделю - при резком повышении температуры. За нарушение правил поведения на льду предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, - сообщил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов.