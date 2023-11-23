← Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях
В Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контракту →
В крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ
По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, нынешней осенью уже провалились под лёд и погибли четыре человека, поэтому нелишне напомнить: чтобы переправа считалась готовой к открытию, на ней должен установиться прочный, крепкий и прозрачный лёд. Если лёд молочного цвета или просто мутный, выход на него небезопасен. Толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной.
Осмотры и замеры льда должны проводиться не реже одного раза в две недели при низких температурах, одного раза в неделю - при потеплении и двух раз в неделю - при резком повышении температуры. За нарушение правил поведения на льду предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, - сообщил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях
Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий
Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту
Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске
На трассе Березники-Кизел фура парализовала движение
В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
Предпринимателей Прикамья поддержат грантами
В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья
В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС
В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках
Добавить комментарий: