← Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту
Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях →
Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий
Рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправлены в Кольцово, рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани. На вылет задерживаются рейсы в Москву, Минеральные Воды, Бугульму и Пхукет. Вся актуальная информация оперативно размещается на онлайн-табло аэропорта.
Напомним, минувшей ночью аэропорт Перми также был закрыт из-за погодных условий.
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Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту
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