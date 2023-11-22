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Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту
"Людей обеспечили всем необходимым, раздали одеяла, на следующей крупной станции будет организовано питание. Сам поврежденный локомотив заменен. Завтра поезд прибудет в Пермь", - сообщил Дмитрий Махонин. Напомним, сегодня на перегоне "Бряндино - Тиинск" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива, который оказался на путях впереди движущегося состава. В результате происшествия схода подвижного состава с рельс не произошло. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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