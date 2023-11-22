Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске

Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий →

Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту

Поезд "Адлер-Пермь", который сегодня столкнулся с маневровым локомотивом в Ульяновской области, продолжил движение по маршруту. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин. По словам губернатора, в результате ЧП никто из пасссажиров не получил серьезных травм, требующих госпитализации.
"Людей обеспечили всем необходимым, раздали одеяла, на следующей крупной станции будет организовано питание. Сам поврежденный локомотив заменен. Завтра поезд прибудет в Пермь", - сообщил Дмитрий Махонин. Напомним, сегодня на перегоне "Бряндино - Тиинск" Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда «Адлер-Пермь» и маневрового локомотива, который оказался на путях впереди движущегося состава. В результате происшествия схода подвижного состава с рельс не произошло. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Опубликовано: 22.11.2023 в 21:44 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске

На трассе Березники-Кизел фура парализовала движение

В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту

Предпринимателей Прикамья поддержат грантами

В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС

В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках

Краснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судом

В Перми на маршруте №75 появится новая остановка

В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске

Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий →

Обратите внимание

в Перми

В понедельник стартует очередной этап гидравлических испытаний
С 31 июля стартует очередной этап гидравлических испытаний, в том числе, в микрорайоне Новый Крым, посёлке Леваневского, а также центральной части краевой столицы. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине. В случае, если после проведения всех работ горячая вода в вашем доме так и не появилась, следует обратиться в обслуживающую организацию или напрямую позвонить в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
28.07.2023 в 15:30

Метки: в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

В России

«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
04.10.2023 в 16:22

Метки: СМИ, Культура, Общество, В России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет. Пермский марафон пройдет 2-3 сентября. Регистрация проходит на russiarunning.com.
19.07.2023 в 11:50

Метки: Спорт, Общество, В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской областиВ Пермь прибыл поезд "Адлер-Пермь", столкнувшийся с локомотивом в Ульяновской области

В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"В российский прокат вышел мультсериал "Мини-Мишки: новые приключения"

Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"Стартовали продажи билетов на фестиваль "Дягилев +"

В Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице КарпинскогоВ Перми введён режим ЧС в отношении двух домов на улице Карпинского

Непогода продолжает испытывать службы пермского аэропортаНепогода продолжает испытывать службы пермского аэропорта

В центре Перми скопилась пробка из трамваев В центре Перми скопилась пробка из трамваев

В Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кюветВ Перми пассажирский автобус съехал с проезжей части в кювет

В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»

В Перми начали сносить старинное здание Бактериологического институтаВ Перми начали сносить старинное здание Бактериологического института

Губернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусовГубернатор Дмитрий Махонин намерен лично оценить работу электробусов

В выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжениеВ выходные в трех микрорайонах Перми отключат водоснабжение

В Перми открылась ярмарка "Регионы России"В Перми открылась ярмарка "Регионы России"

В Прикамье снова обещают сильные снегопадыВ Прикамье снова обещают сильные снегопады

В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»В Перми выселяют частный приют для животных «Счастливый хвостик»

Минюст проводит выездной прием в Усть-КачкеМинюст проводит выездной прием в Усть-Качке

В Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домовВ Губахе стартовал комплексный капремонт восьми многоквартирных домов

Глава Перми встретился со студентами Высшей школы экономикиГлава Перми встретился со студентами Высшей школы экономики

В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»

В Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контрактуВ Перми работает мобильный пункт приема на военную службу по контракту

В крае планируется оборудовать 12 ледовых переправВ крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ

Причиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путяхПричиной столкновения поезда "Адлер-Пермь" с тепловозом мог стать ложный сигнал о свободных путях

Аэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условийАэропорт Перми вновь закрыт из-за погодных условий

Поезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршрутуПоезд "Адлер-Пермь" продолжил движение по маршруту

В Перми пробки достигли 10 балловВ Перми пробки достигли 10 баллов

В Коми-Пермяцком театре представили новую настольную игруВ Коми-Пермяцком театре представили новую настольную игру

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную