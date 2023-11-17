Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске
В ходе подготовки проведена профилактика 2056 км теплосетей в краевой столице, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов.
Выполнена профилактика 146,5 км теплопроводов в Краснокамском городском округе. На котельных и ЦТП проведены плановые ремонты по обслуживанию оборудования.
Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также работает онлайн-сервис "Тепловая справочная служба, где можно по адресу уточнить причину отсутствия тепла зимой или горячей воды летом.
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