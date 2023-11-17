← В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске →
На трассе Березники-Кизел фура парализовала движение
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← В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске →
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23.04.2023 в 14:42
Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске
На трассе Березники-Кизел фура парализовала движение
В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
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В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
Предпринимателей Прикамья поддержат грантами
В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья
В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС
В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках
Краснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судом
В Перми на маршруте №75 появится новая остановка
В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"
В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»
Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО
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