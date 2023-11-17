В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту

В Перми сотрудники Госавтоинспекции и МЧС провели мероприятие «Маяк». Его цель - профилактика ДТП с участием автомобилей экстренных служб, двигавшихся с включёнными световыми и звуковыми сигналами.Наряды полка дорожно-патрульной службы проследовали за автомобилями МЧС, спешащими на вызов с работающим проблесковым маячком и спецсигналами. Водители, которые в нарушении пункта 3.2 Правил дорожного движения, не уступали дорогу служебному транспорту, привлекались к ответственности по части 2 статьи 12.17 КОАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года.Уступить дорогу спецтранспорту водитель обязан, даже если для этого ему придется нарушить ПДД."Если для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранпорта вам пришлось нарушить Правила дорожного движения, к примеру, пересечь стоп-линию перед перекрёстком, это не будет квалифицировано как нарушение. В случае, если по ошибке штраф всё же придёт, его необходимо обжаловать на портале Госуслуги", - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.