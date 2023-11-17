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В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
Наряды полка дорожно-патрульной службы проследовали за автомобилями МЧС, спешащими на вызов с работающим проблесковым маячком и спецсигналами. Водители, которые в нарушении пункта 3.2 Правил дорожного движения, не уступали дорогу служебному транспорту, привлекались к ответственности по части 2 статьи 12.17 КОАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года.
Уступить дорогу спецтранспорту водитель обязан, даже если для этого ему придется нарушить ПДД.
"Если для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранпорта вам пришлось нарушить Правила дорожного движения, к примеру, пересечь стоп-линию перед перекрёстком, это не будет квалифицировано как нарушение. В случае, если по ошибке штраф всё же придёт, его необходимо обжаловать на портале Госуслуги", - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.
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