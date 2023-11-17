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Предпринимателей Прикамья поддержат грантами
Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края: "Это предприниматели из области социального предпринимательства. На самом деле, радует, что у нас среди социальных предпринимателей с каждым годом всё больше тех, кто работает с социально уязвимыми категориями граждан. Нанимает людей с ОВЗ, например. Реализует продукцию и услуги для малоимущих, пожилых".
Средства нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» позволят получателям гранта оплатить аренду и ремонт помещения, услуги: коммунальные, электроснабжения, связи; подключиться к технологическим сетям, оформить результаты интеллектуальной деятельности, установить программное обеспечение, закупить расходные материалы и многое другое. С прошлого года возможность получить грант на создание и развитие своего дела появилась и у молодых предпринимателей до 25 лет.
Анастасия Соловьёва, МС, двукратная чемпионка мира по аэробной гимнастике: "Открыть фитнесс-студию - это моя мечта с детства. Я обратилась в центр «Мой бизнес» для того, чтобы реализовать свой проект. Я прошла обучение, которое называется «Азбука предпринимателей», оно бесплатное, им может воспользоваться каждый. И собрала нужный пакет документов, и, конечно, представила свой проект комиссии".
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