Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту →

Предпринимателей Прикамья поддержат грантами

122 предпринимателя в Пермском крае станут победителями конкурса грантов в рамках нацпроекта. Итоги ежегодного конкурсного отбора подвели в краевом Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства. Заявки на соискание субсидий оценивала экспертная комиссия, самые перспективные проекты получат гранты до 500 тысяч рублей. Финансовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Чтобы поддержать большее количество предприимчивых прикамцев и создать новые рабочие места, призовой фонд в этом году увеличен в полтора раза.
Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края: "Это предприниматели из области социального предпринимательства. На самом деле, радует, что у нас среди социальных предпринимателей с каждым годом всё больше тех, кто работает с социально уязвимыми категориями граждан. Нанимает людей с ОВЗ, например. Реализует продукцию и услуги для малоимущих, пожилых".
Средства нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» позволят получателям гранта оплатить аренду и ремонт помещения, услуги: коммунальные, электроснабжения, связи; подключиться к технологическим сетям, оформить результаты интеллектуальной деятельности, установить программное обеспечение, закупить расходные материалы и многое другое. С прошлого года возможность получить грант на создание и развитие своего дела появилась и у молодых предпринимателей до 25 лет.
Анастасия Соловьёва, МС, двукратная чемпионка мира по аэробной гимнастике: "Открыть фитнесс-студию - это моя мечта с детства. Я обратилась в центр «Мой бизнес» для того, чтобы реализовать свой проект. Я прошла обучение, которое называется «Азбука предпринимателей», оно бесплатное, им может воспользоваться каждый. И собрала нужный пакет документов, и, конечно, представила свой проект комиссии".

Опубликовано: 17.11.2023 в 14:10 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС

В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках

Краснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судом

В Перми на маршруте №75 появится новая остановка

В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"

В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»

Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО

Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»

Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту →

Обратите внимание

в Перми

В понедельник стартует очередной этап гидравлических испытаний
С 31 июля стартует очередной этап гидравлических испытаний, в том числе, в микрорайоне Новый Крым, посёлке Леваневского, а также центральной части краевой столицы. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине. В случае, если после проведения всех работ горячая вода в вашем доме так и не появилась, следует обратиться в обслуживающую организацию или напрямую позвонить в Тепловую справочную службу по т. 8(342) 259-39-98.
28.07.2023 в 15:30

Метки: в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

В России

«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
04.10.2023 в 16:22

Метки: СМИ, Культура, Общество, В России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет. Пермский марафон пройдет 2-3 сентября. Регистрация проходит на russiarunning.com.
19.07.2023 в 11:50

Метки: Спорт, Общество, В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

Энергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и КраснокамскеЭнергетики «Т Плюс» получили паспорт готовности к зиме в Перми и Краснокамске

На трассе Березники-Кизел фура парализовала движениеНа трассе Березники-Кизел фура парализовала движение

В Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспортуВ Перми ловили водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту

Предпринимателей Прикамья поддержат грантамиПредпринимателей Прикамья поддержат грантами

В Перми состоялся юбилейный съезд врачей ПрикамьяВ Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОСВ выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС

В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятникахВ Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках

Краснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судомКраснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судом

В Перми на маршруте №75 появится новая остановкаВ Перми на маршруте №75 появится новая остановка

В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"

В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»

Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО

Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»

Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режимВолжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим

С января в центре Перми увеличится стоимость платной парковкиС января в центре Перми увеличится стоимость платной парковки

В территории Прикамья досрочно начнется поставка 98 новых автобусовВ территории Прикамья досрочно начнется поставка 98 новых автобусов

В Красновишерске застрелили волка, который охотился на собакВ Красновишерске застрелили волка, который охотился на собак

Суд взыскал почти полмиллиона рублей с администрации Добрянского округа Суд взыскал почти полмиллиона рублей с администрации Добрянского округа

Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии получило собственное знамяПермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии получило собственное знамя

В Перми полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить нарушителяВ Перми полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить нарушителя

Снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68Снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68

В Пермский край пришло похолоданиеВ Пермский край пришло похолодание

Из Перми могут запустить авиарейсы в Казахстан, Узбекистан и Грузию Из Перми могут запустить авиарейсы в Казахстан, Узбекистан и Грузию

В Перми в этом году благоустроили 173 двораВ Перми в этом году благоустроили 173 двора

В Перми изменилось расписание трех автобусных маршрутовВ Перми изменилось расписание трех автобусных маршрутов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную