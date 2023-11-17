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В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья
Юлия Каракулова, председатель общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»: «Я думаю, что такой положительный опыт должен привлекать молодежь в нашу отрасль, все настроено и направленно на то, чтобы в медицинский университет приходили учиться наши будущие врачи, и я думаю, что медицинская помощь в нашем регионе будет от этого улучшаться».
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