В Перми состоялся юбилейный съезд врачей Прикамья

В Перми состоялся 10-й юбилейный съезд врачей Прикамья. На нем обсудили достижения и перспективы развития региональной отрасли здравоохранения. В частности, об организации медицинской помощи в Прикамье рассказывали ведущие терапевты, хирурги и стоматологи. Говорили не только о достижениях, но и проблемных местах, в частности, о кадровых трудностях. В торжественной обстановке нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» отметили лучших врачей. Поздравляли и целые династии медиков.Юлия Каракулова, председатель общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»: «Я думаю, что такой положительный опыт должен привлекать молодежь в нашу отрасль, все настроено и направленно на то, чтобы в медицинский университет приходили учиться наши будущие врачи, и я думаю, что медицинская помощь в нашем регионе будет от этого улучшаться».