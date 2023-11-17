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В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС
Жалобы на недоступность электронных журналов и дневников поступают всю неделю. В ведомстве, ответственном за ЭПОС, сообщают, что неполадки скорее всего возникли в связи с переводом системы на российское программное обеспечение со 2 по 6 ноября. Кроме того, был изменен способ авторизации в системе и установлены усиленные средства защиты информации от несанкционированного доступа.
Несмотря на проблемы в работе платформы, сохранность данных гарантирована. За выходные инженеры сделают все необходимое, чтобы в понедельник "ЭПОС" заработал как надо.
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