В выходные будут проведены работы по оптимизации ЭПОС

Пермская электронная образовательная система (ЭПОС) будет недоступна 18 и 19 ноября, сообщают в региональном министерстве информационного развития и связи. Специалисты проведут работы по оптимизации.Жалобы на недоступность электронных журналов и дневников поступают всю неделю. В ведомстве, ответственном за ЭПОС, сообщают, что неполадки скорее всего возникли в связи с переводом системы на российское программное обеспечение со 2 по 6 ноября. Кроме того, был изменен способ авторизации в системе и установлены усиленные средства защиты информации от несанкционированного доступа.Несмотря на проблемы в работе платформы, сохранность данных гарантирована. За выходные инженеры сделают все необходимое, чтобы в понедельник "ЭПОС" заработал как надо.