В Перми стартовали ремонтные работы сразу на трех городских памятниках. Где-то специалисты ограничатся обновлением постамента, а где-то пришлось привлекать реставраторов.Раньше была краска, сейчас буквы крепятся на гранитную облицовку. Если посмотреть наверх - на макете ордена можно всё прочитать. После того, как его основательно почистили. А местные жители наблюдают, как идёт ремонт стелы «Подвиг народа бессмертен» на Гайве.Владимир Бизяев: "Процесс, действительно, идёт. Памятник заслуживает того, чтобы его капитально отремонтировали!"Ещё одна площадка, уже в центре - сквер Сказки Пушкина. Планов много - почистить сам памятник, а самое главное - обновить сказочные сюжеты, выполненные из бронзы. Вообще, поработают со всей композицией.Александр Мистрюков, директор МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми: "Колонны либо стелы, можно сказать, в обрамлении которых находятся рельефы, будут переоблицованы уже из цельных гранитных плит, будут поменяны крышки парапетные".Интересная деталь - всего декоративных рельефов шесть. Два отсутствуют. Всё потому, что если четыре - бронзовые, то недостающие были сделаны из композитных материалов и бетона, так как в своё время ими заменили исчезнувшие в неизвестном направлении бронзовые части композиции.Вот они - "Руслан и Людмила" и "Сказка о золотом петушке" - из полиэфирной смолы и бетона соответственно. Сняты и доставлены в мастерскую. Задача, поставленная перед специалистами - вернуть городу два этих сюжета в первозданном виде.Илья Галиулин, художник-скульптор: "После того как произойдёт лепка, снятие формы, отливка в гипсе, и уже гипсовую модель мы отправляем в литейную мастерскую для того, чтобы там всё перелилось именно в бронзу".В Мотовилихе работают с памятником изобретателю электродуговой сварки Николаю Славянову, который был установлен 35 лет назад. Меняют гранитные плиты на постаменте - старые убрали, изготовили новые. Процесс скрыт от глаз - так работать комфортнее, и строительная пыль прохожим не мешает.Последний штрих - надпись, которая появится на постаменте - "Славянов". Сделана из бронзы, и весьма увесистая - не менее десяти килограммов.Что касается финала - работы на всех объектах должны завершиться в середине декабря. Интересная деталь - в дополнение ко всему в сквере Сказки Пушкина планируют установить архитектурную подсветку.