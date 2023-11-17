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Краснокамец, угнавший каток в центре Перми, предстанет перед судом
В июле текущего года молодой человек отдыхал в одном из баров города Перми. Около 5 утра он покинул заведение и познакомился на улице с компанией молодых людей. На улице Сибирской они увидели дорожный каток. Обнаружив, что двери асфальтоукладчика открыты, молодые люди решили залезть в него и немного посидеть. Осмотревшись внутри, фигурант обнаружил ключи от спецтехники. Ничего не говоря остальным, он вставил ключи в замок зажигания и начал движение.
Проехав светофор, фигурант не справился с управлением и заехал на тротуарный бордюр, в результате чего каток заглох. Молодые люди выпрыгнули из катка, а обвиняемый решил ехать дальше. Однако не имея навыков вождения такого вида транспорта, потерял управление. Каток поехал по диагонали проезжей части улицы Екатерининской и врезался в столб. От удара у катка выпали и разбились боковые стекла.
"В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более 5 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Кроме того, следствием собраны доказательства причастности фигуранта к совершению кражи у 80-летнего пенсионера. В феврале текущего года молодой человек гостил у пожилых родственников. Ночью, когда все спали, он похитил пакет, принадлежащий дедушке. В пакете находился кошелек с 18 тысячами рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. Общий ущерб составил более 33 тысяч рублей. Похищенные деньги фигурант успел потратить. Он купил себе мобильный телефон, футбольный мяч, шорты и футболку.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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