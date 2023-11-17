В Перми на маршруте №75 появится новая остановка

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Остановка располагается вблизи здания по адресу: Бродовский тракт, 9. Она позволит обеспечить доступность общественного транспорта для жителей общежитий, а также промзоны вдоль Бродовского тракта.
На остановочном пункте обустроены посадочные площадки, установлены павильоны и урны. Вблизи оборудован пешеходный переход.
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