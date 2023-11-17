В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница"

В пермском супермаркете сантехники до конца месяца продолжается "Чёрная пятница".Консультант предлагает душевую кабину - новинку от отечественного производителя «Тритон» с водоотталкивающим покрытием. На ширину 900 и 1000 сантиметров - сейчас суперакция.Илья Янковский, продавец-консультант: "Ударопрочное закалённое стекло у них идёт, акриловый поддон - нагрузка до 500 килограмм выдерживает. Ролики у них хорошие двойные стоят".Промо-цены сейчас на всю линейку душевых кабин и систем. Как и на многие другие новинки, представленные в супермаркете сантехники «33 метра»: смесители под фильтр чистой воды и на влагостойкую мебель.По акционным ценам сейчас комплекты тумба-умывальник. Это, в том числе, и подвесные. Вся мебель премиального качества.Постоянный покупатель Яна Ашмис обратила внимание на новинку - премиальные кварцевые мойки в интересном чёрном матовом цвете.В широком ассортименте магазина санфарфор и комплектующие, сенсорные зеркала, умные электрические полотенцесушители, водонагреватели с медным тэном. Обновляют ассортимент еженедельно.Валентин Вдовин, представитель компании «33 метра»: "Дорогие пермяки и жители Пермского края, по вашим многочисленным просьбам, мы договорились с производителями и цены «Чёрной пятницы» сохраняются до конца ноября".Качество всей продукции подтверждено сертификатом. Есть доставка по Перми и в города края.