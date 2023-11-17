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В пермском супермаркете сантехники продолжается "Чёрная пятница" →
В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»
Отдельные главы в книге посвящены работе Владимира Чулошникова депутатом Законодательного собрания. Все три созыва в региональном парламенте он курировал вопросы безопасности, при его активном участии были приняты законы об административных правонарушениях, о регламенте проведения публичных мероприятий, концепции долгосрочной целевой программы профилактики правонарушений. И работа эта продолжается до сих пор.
Владимир Чулошников, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Я постоянно нахожусь на связи с главным управлением внутренних дел, постоянно контактирую с Министерством безопасности администрации Пермского края. Эти вопросы постоянно на контроле держу. Я участвую во всех этих программах. Тем более, комитет по бюджету, постоянно я пытаюсь, чтобы суммы, которые выделяются на систему безопасности, не падали, а росли.
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