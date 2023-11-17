В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!»

В Пермском архиве социально-политической истории состоялась презентация автобиографической книги Владимира Чулошникова «Будем жить!». Генерал-майор полиции в отставке, депутат Законодательного собрания, общественный деятель, сын, муж и дедушка: в книге автор показан с самых разных сторон. Он делится своими воспоминаниями о трудностях и достижениях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в правоохранительных органах. Бывшие коллеги здесь выступают соавторами.Павел Фадеев, ветеран правоохранительных органов: "Рассказывать байки о своих подвигах, это может каждый. А вот когда возникла ситуация и надо принять правильное решение? То есть принять такое решение, которое бы оптимально ситуацию разрешило к общей пользе, спасло жизни, здоровье, имущество - это не каждый может! Владимир Вениаминович знал, умел и не боялся".Отдельные главы в книге посвящены работе Владимира Чулошникова депутатом Законодательного собрания. Все три созыва в региональном парламенте он курировал вопросы безопасности, при его активном участии были приняты законы об административных правонарушениях, о регламенте проведения публичных мероприятий, концепции долгосрочной целевой программы профилактики правонарушений. И работа эта продолжается до сих пор.Владимир Чулошников, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Я постоянно нахожусь на связи с главным управлением внутренних дел, постоянно контактирую с Министерством безопасности администрации Пермского края. Эти вопросы постоянно на контроле держу. Я участвую во всех этих программах. Тем более, комитет по бюджету, постоянно я пытаюсь, чтобы суммы, которые выделяются на систему безопасности, не падали, а росли.