Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО

Бойцы с передовой СВО шлют благодарности. На этой неделе они получили полезный груз, который пермяки отправили им в пятницу на двух машинах. Власти региона заявляют, что такие рейсы уже стали регулярными, а поддержка родных и близких воинов – отлажена.Светлана Князева - мать троих детей. Водиться приходится без мужа. Супруг в настоящее время находится в зоне СВО. Со всем необходимым семье помогают координаторы центра «Помощь здесь», представители фонда «Защитники Отечества», волонтеры. Помощь оказывается своевременно, в том числе положенные денежные выплаты.Светлана Князева, жена участника СВО: "Сына перевели в школу, ходит в школу у нас не по району, ближе к дому. В детский сад мы пошли с года, ходим бесплатно в детский сад по льготе".Поддержка участников СВО, а также их родственников в Прикамье оказывается комплексно. Еще весной губернатор Дмитрий Махонин говорил о том, что люди должны четко представлять, куда им можно обратиться за помощью.Ирина Ермакова, координатор проекта «Помощь здесь»: "В каждом муниципальном образовании есть центр помощи «Помощь здесь», это больше 100 координаторов".В этом году в муниципальные центры «Помощь здесь» и в фонд «Защитники Отечества» поступило больше 15 тысяч обращений.Ольга Стасёнок, жена участника СВО: "Были моменты и материального характера, то есть всё это решилось. Вплоть до того, что дрова девочкам привозили, мне в частности".Многие из жен бойцов сегодня и сами стали волонтёрами. Ольга Стасёнок из посёлка Комсомольский после демобилизации супруга приобрела грузовую Газель и осуществляет сбор и доставку гуманитарных грузов в зону СВО.Поддержке пермяков в зоне СВО краевые власти уделяют особое внимание. С начала спецоперации Пермский край направил больше полутора тысяч тонн гуманитарного груза.Количество помощи в гуманитарном центре растет с каждым днём. Уже сделан второй этаж, куда поместили еще большее количество груза.Долго посылки не залёживаются и оперативно доставляются до адресатов. Как результат - вести с полей. Благодарности от бойцов родственникам приходят регулярно.