← Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»
В Перми состоялась презентация книги Владимира Чулошникова «Будем жить!» →
Краевые власти уделяют особое внимание поддержке пермяков в зоне СВО
Светлана Князева, жена участника СВО: "Сына перевели в школу, ходит в школу у нас не по району, ближе к дому. В детский сад мы пошли с года, ходим бесплатно в детский сад по льготе".
Поддержка участников СВО, а также их родственников в Прикамье оказывается комплексно. Еще весной губернатор Дмитрий Махонин говорил о том, что люди должны четко представлять, куда им можно обратиться за помощью.
Ирина Ермакова, координатор проекта «Помощь здесь»: "В каждом муниципальном образовании есть центр помощи «Помощь здесь», это больше 100 координаторов".
В этом году в муниципальные центры «Помощь здесь» и в фонд «Защитники Отечества» поступило больше 15 тысяч обращений.
Ольга Стасёнок, жена участника СВО: "Были моменты и материального характера, то есть всё это решилось. Вплоть до того, что дрова девочкам привозили, мне в частности".
Многие из жен бойцов сегодня и сами стали волонтёрами. Ольга Стасёнок из посёлка Комсомольский после демобилизации супруга приобрела грузовую Газель и осуществляет сбор и доставку гуманитарных грузов в зону СВО.
Поддержке пермяков в зоне СВО краевые власти уделяют особое внимание. С начала спецоперации Пермский край направил больше полутора тысяч тонн гуманитарного груза.
Количество помощи в гуманитарном центре растет с каждым днём. Уже сделан второй этаж, куда поместили еще большее количество груза.
Долго посылки не залёживаются и оперативно доставляются до адресатов. Как результат - вести с полей. Благодарности от бойцов родственникам приходят регулярно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»
Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим
С января в центре Перми увеличится стоимость платной парковки
В территории Прикамья досрочно начнется поставка 98 новых автобусов
В Красновишерске застрелили волка, который охотился на собак
Суд взыскал почти полмиллиона рублей с администрации Добрянского округа
Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии получило собственное знамя
В Перми полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить нарушителя
Снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68
В Пермский край пришло похолодание
Добавить комментарий: