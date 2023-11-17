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Почта России выпустила конверт с изображением стелы «Пермь – город трудовой доблести»
На конверт типографским способом нанесен знак почтовой оплаты – литера «А». Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов – 200 000 экземпляров. В почтовое обращение они поступят в отделения города и края уже в ноябре после торжественной церемонии специального гашения.
«Пермь – город с богатой историей, мощным промышленным потенциалом и чрезвычайно трудолюбивыми жителями. Почта России инициирует выпуск тематической продукции в честь значимых событий и дат. Почетное звание “Город трудовой доблести”, которое с 2020 года носит Пермь, – это особенный повод увековечить заслуги города и его жителей в истории, – отметила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.
Поставить оттиск памятного штемпеля все желающие смогут в центральном почтовом отделении Перми 614000 по адресу: ул. Ленина, д. 28. Он будет храниться в пермском главпочтамте ближайшие пять лет. Почтовые отправления с оттиском специального гашения приобретают дополнительную историческую и филателистскую ценность.
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