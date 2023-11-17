Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим. Регулирование водохранилищ на Волге и Каме обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Вопросы касались как краткосрочного планирования – на ближайшие три недели, так и перспектив на весь зимний период.По данным Росгидромета, в октябре каскад пополнило чуть более 10 кубических километров воды, что составило 68% от нормы. В ноябре ожидают приток в пределах 10,5-14,5 кубических километров, это 92% нормы.Как было заявлено, «в этом сезоне, на фоне маловодья, регионы на берегах Волги и Камы должны быть готовы к форсированию водохранилищ – то есть превышению отметки нормального подпорного уровня. Это поможет накопить дополнительные запасы воды для весеннего попуска в низовья Волги и оптимальной работы всего каскада в дальнейшем».Представителям 15 регионов России поручили до следующего заседания Межведомственной рабочей группы оценить степень застройки территорий, которые находятся в нижних и верхних бьефах водохранилищ. Актуальные сведения позволят рассчитать оптимальные отметки, до которых можно будет безопасно наполнить водохранилища в половодье.