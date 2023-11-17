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Волжско-Камский каскад готовят к переходу в зимний режим
По данным Росгидромета, в октябре каскад пополнило чуть более 10 кубических километров воды, что составило 68% от нормы. В ноябре ожидают приток в пределах 10,5-14,5 кубических километров, это 92% нормы.
Как было заявлено, «в этом сезоне, на фоне маловодья, регионы на берегах Волги и Камы должны быть готовы к форсированию водохранилищ – то есть превышению отметки нормального подпорного уровня. Это поможет накопить дополнительные запасы воды для весеннего попуска в низовья Волги и оптимальной работы всего каскада в дальнейшем».
Представителям 15 регионов России поручили до следующего заседания Межведомственной рабочей группы оценить степень застройки территорий, которые находятся в нижних и верхних бьефах водохранилищ. Актуальные сведения позволят рассчитать оптимальные отметки, до которых можно будет безопасно наполнить водохранилища в половодье.
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