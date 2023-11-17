С января в центре Перми увеличится стоимость платной парковки

С 9 января 2024 года стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час, поскольку по результатам мониторинга уровень занятости парковочных мест здесь превышает 90%.Тарифная зона платных парковок №102 ограничена следующими участками дорог: улицей Попова от улицы Монастырской до улицы Пушкина, площадью возле Центрального рынка, улицей Пушкина от площади возле Центрального рынка до улицы Краснова, улицей Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской, улицей Сибирской от улицы Краснова до улицы Революции, улицей Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького, улицей Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской, улицей Монастырской от улицы Максима Горького до улицы Попова.В ноябре 2023 года границы тарифной зоны №102 были расширены. В частности, в неё вошли парковочные места, расположенные вдоль сквера Уральских добровольцев – в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59.С 9 января 2024 года стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час, так как, согласно результатам мониторинга, уровень занятости парковочных мест здесь превышает 90%. Стоимость парковки в тарифной зоне №101, а также на плоскостных парковках останется прежней – 20 рублей в час.Планируется также, что с 1 января 2024 года 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:– улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьёва;– Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьёва;– улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;– улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;– улица Соловьёва от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.