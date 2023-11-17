В территории Прикамья досрочно начнется поставка 98 новых автобусов

В Прикамье досрочно начнётся поставка 98 новых автобусов в муниципалитеты. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями компаний ГАЗ и КАМАЗ, которая прошла сегодня в рамках «Транспортной недели» в Москве. Согласно заключённому контракту, первые автобусы должны были поступить в регион в 2024 году, но благодаря активному участию краевых властей поставка начнется раньше – в декабре текущего года. В 2023 году был утвержден перечень регионов, которым будет предоставлен специальный казначейский кредит для обновления автомобильного пассажирского транспорта. Также Пермский край и федеральная дорожная компания подписали соглашение о взаимодействии при возведении трассы М-12 «Казань – Екатеринбург» на участке «Дюртюли – Ачит». Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы проговорили о ходе реализации строительства трассы М-12, которая будет проходить на юге Пермского края. Протяженность трассы 93 километра. Задача, чтобы эта трасса до Екатеринбурга была построена в следующем году. Наша ключевая задача - обеспечить строителей всеми строительными материалами и самое главное для нас - после окончания строительства привести местные дороги в нормативное состояние. Мы понимаем, что есть объективность воздействия крупнотоннажной техники на местные дороги. Задача, чтобы все дороги были приведены в нормативное состояние".Кроме этого, пермская делегация обсудила перспективы развития водного транспорта. Был рассмотрен вопрос сотрудничества с компанией «Водолёт». Минтранс РФ запустил проект скоростных пассажирских перевозок между регионами, который предполагает использование современных судов типа «Метеор» и «Валдай». Пермский край прилагает усилия по включению нашего региона в первый этап проекта, который предполагает запуск межрегиональных речных маршрутов до Казани и Набережных Челнов. Приобретение судов рассматривается при участии государственной лизинговой компании.Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ГТЛК»: "За счет средств Фонда развития национального благосостояния предусмотрено строительство 19 пассажирских судов на подводных крыльях. Пермский край предложил два из этих опережающими темпами строящихся пароходов предоставить оператору. Это предложение было поддержано, соответственно, постараемся оформить все документы до конца года".