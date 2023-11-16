В Красновишерске застрелили волка, который охотился на собак

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В Минприроды Прикамья рекомендуют жителям деревень и поселков, проживающих у леса, запирать на ночь собак в хозпостройках или держать их в вольерах с мелкой сеткой.
Как сообщили в министерстве, с начала 2023 года на территории охотничьих угодий Пермского края добыто 200 волков.
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