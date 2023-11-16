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Суд взыскал почти полмиллиона рублей с администрации Добрянского округа
Как пишет газета «Зори плюс», в начале года местная управляющая компания получила огромный счет за воду и водоотведение. Коммунальщики решили выяснить, откуда взялся такой расход, который за полгода составил 1,3 тысячи кубометров воды. Утечку обнаружили в пустующей квартире, собственником которой, как выяснилось, была администрация Добрянского округа. Квартира пустовала с 2019 года. И с тех времен о квартире, видимо, полностью забыли и даже не перекрыли вентили горячей и холодной воды.
Просьбу оплатить счета за воду чиновники проигнорировали. Тогда управляющая компания обратилась в суд, который обязал мэрию погасить задолженность.
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