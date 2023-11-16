Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии получило собственное знамя

В Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии прошла торжественная церемония передачи знамени. Теперь у учебного заведения оно свое, на вечном хранении.Торжественность события трудно переоценить — момент, когда президентское кадетское училище Росгвардии обретает свое новое знамя. На сцене сегодня только лучшие кадеты.Знамя - главная реликвия любой части, и сохраняется несмотря ни на что, хотя бы для истории. Так, и в училище до сих пор почетные места занимают знамена лицея милиции и кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Именно с этим символом связано множество воинских традиций. Еще накануне перед торжественным вручением состоялась прибивка полотнища к древку, в которой приняли участие руководители учебного заведения, преподаватели и лучшие кадеты.Евгений Каныгин, начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии РФ: "Во все времена полковые знамена были святыми для каждого солдата. Боевое знамя воинской части является официальным символом и воинской реликвией".В президентском кадетском училище Росгвардии сегодня 450 учащихся с 5-го по 11-й класс. Помимо общеобразовательной программы, здесь обязательны занятия по начальной военной подготовке, и патриотическое воспитание здесь не пустые слова.Алексей Воробьев, заместитель директора Росгвардии: "Пусть под знаменем училища войск национальной гвардии, которое вы сегодня получили, становится теснее ваше кадетское братство, крепнет ваша любовь к Отечеству, закаляется сила духа и формируется честь и достоинство будущих офицеров Росгвардии".Новое знамя училища передано на вечное хранение и займет свое достойное место в стенах учебного заведения. В дни торжеств рядом с ним будет выставляться почетный караул.