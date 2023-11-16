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Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии получило собственное знамя
Торжественность события трудно переоценить — момент, когда президентское кадетское училище Росгвардии обретает свое новое знамя. На сцене сегодня только лучшие кадеты.
Знамя - главная реликвия любой части, и сохраняется несмотря ни на что, хотя бы для истории. Так, и в училище до сих пор почетные места занимают знамена лицея милиции и кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Именно с этим символом связано множество воинских традиций. Еще накануне перед торжественным вручением состоялась прибивка полотнища к древку, в которой приняли участие руководители учебного заведения, преподаватели и лучшие кадеты.
Евгений Каныгин, начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии РФ: "Во все времена полковые знамена были святыми для каждого солдата. Боевое знамя воинской части является официальным символом и воинской реликвией".
В президентском кадетском училище Росгвардии сегодня 450 учащихся с 5-го по 11-й класс. Помимо общеобразовательной программы, здесь обязательны занятия по начальной военной подготовке, и патриотическое воспитание здесь не пустые слова.
Алексей Воробьев, заместитель директора Росгвардии: "Пусть под знаменем училища войск национальной гвардии, которое вы сегодня получили, становится теснее ваше кадетское братство, крепнет ваша любовь к Отечеству, закаляется сила духа и формируется честь и достоинство будущих офицеров Росгвардии".
Новое знамя училища передано на вечное хранение и займет свое достойное место в стенах учебного заведения. В дни торжеств рядом с ним будет выставляться почетный караул.
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