В Перми полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить нарушителя

В полиции Прикамья рассказали подробности применения табельного оружия стражами порядка на Гайве. Сегодня ночью сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая правила дорожного движения.Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения."В соответствии с законом «О полиции», наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия. В результате преследования водитель был задержан, им оказался молодой человек 2004 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.