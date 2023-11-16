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В Перми полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить нарушителя

В полиции Прикамья рассказали подробности применения табельного оружия стражами порядка на Гайве. Сегодня ночью сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2107», двигавшийся по улице Гайвинская, нарушая правила дорожного движения.
Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения.
"В соответствии с законом «О полиции», наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия. В результате преследования водитель был задержан, им оказался молодой человек 2004 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Опубликовано: 16.11.2023 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

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← Снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68

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